Jennifer Lopez : Attaquée en justice, elle risque plus de 50 000 euros !

Une nouvelle histoire d'amour, la reprise imminente de sa résidence à Las Vegas : Jennifer Lopez est sur un nuage ! Son ciel s'assombrit depuis le dépôt d'une plainte pour rupture de contrat. Dans cette affaire, la superstar de 47 ans pourrait perdre plus de 50 000 dollars...

TMZ révèle le scoop : Jennifer Lopez est poursuivie en justice par un fabricant de hoverboards ! Sidekick Group Corp, créateur des Sidekick Wheels, accuse la chanteuse de ne pas avoir respecté les clauses de leur contrat, incluant la publication régulière (une image par trimestre) de photos promotionnelles sur les réseaux sociaux. JLo en a partagé une seule sur Instagram avant de la supprimer.

Cette publicité constituait la monnaie d'échange des 42 planches conçues pour elle et adressées à Jennifer Lopez. Ces modèles ont été utilisés par ses danseurs au Planet Hollywood de Las Vegas, où l'artiste a présenté le spectacle All I Have.