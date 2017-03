Jennifer Lopez inséparable d'Alex Rodriguez : Son ex Casper Smart valide

A croire que Jennifer Lopez n'aime pas rester seule. A peine son rapide flirt avec le chanteur canadien Drake a-t-il pris fin que la célèbre chanteuse et actrice américaine de 47 ans s'est recasée avec un sportif très loin d'être inconnu : Alex Rodriguez, surnommé A-Rod, joueur vedette de l'équipe de baseball des Yankees, connu pour avoir été en couple avec Cameron Diaz et Kate Hudson.

Leur histoire vient à peine de commencer - ils ne sont ensemble que depuis quelques semaines - que les nouveaux tourtereaux ne se quittent plus. Après avoir passé quelques jours sous le soleil des Bahamas, le couple joue les prolongations, mais à Miami. Partageant le même amour pour le sport, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez, 41 ans, se sont rendus hier (jeudi 16 mars) dans une salle de gym de la ville. Moulée dans un leggin, affichant ses abdos dans un pull court blanc, Jennifer Lopez est apparue avec le sourire avant d'embarquer dans une voiture avec son nouveau chéri.

L'artiste et le sportif sont réapparus quelques heures plus tard à l'occasion d'un dîner en amoureux. Pour ce tête-à-tête, l'ex de Marc Anthony a dégainé une petite robe blanche moulante qui recouvrait à peine ses cuisses galbées, fruits de ses heures passées à entretenir sa sculpturale silhouette. Aucune photo de Max et Emme, les jumeaux de 9 ans de Jennifer Lopez, qui se trouvent pourtant à Miami avec elle..."Jennifer adore Miami. Elle passe un bon moment avec ses enfants et A-Rod, elle rit bêtement lorsqu'elle parle de lui. on dirait que cela devient de plus en plus sérieux entre eux chaque minute", commente une source à People.

Pendant que le couple se découvre chaque jour un peu plus à Miami, un des ex de Jennifer Lopez s'est exprimé sur sa nouvelle histoire. Il s'agit du jeune danseur et acteur de 29 ans Casper Smart, avec qui J-Lo est restée près de cinq ans en couple. Interrogé sur le sujet par Entertainment Tonight alors qu'il assurait une opération commerciale pour une marque de chips à New York, Casper Smart n'a eu que de doux mots pour son ex-compagne. "Nous sommes amis", a-t-il confié, assurant n'avoir "rien d'autre que de l'amour et du respect" pour la chanteuse, avec qui il a partagé de nombreux shows. Explicitement questionné sur la relation de Jennifer Lopez et Alex Rodriguez, il a alors déclaré : "Je ne veux rien d'autre que le meilleur et de l'amour pour elle." Sans rancune aucune donc.

Olivia Maunoury