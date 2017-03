Jennifer Lopez in love : Première escapade romantique avec Alex Rodriguez

La nouvelle romance de Jennifer Lopez évolue en douceur. Quelques semaines après la fin de son flirt avec Drake, la bombe latine de 47 ans est aujourd'hui inséparable d'Alex Rodriguez, célèbre joueur de basket-ball et vedette des Yankees. "Ils se voient depuis quelques mois. (...) Ils sont vraiment attirés l'un par l'autre parce qu'ils ont beaucoup de points communs", avait déclaré un indiscret au Page Six la semaine dernière.

Après avoir passé du temps ensemble à Los Angeles, la star américaine et le sportif de 41 ans se sont ensuite retrouvés à Miami, où vit A-Rod. Le 10 mars dans la matinée, la chanteuse avait été vue lors de son arrivée en Floride, accompagnée de ses jumeaux Max et Emme (9 ans). "Elle a prévu de voir A-Rod, mais elle passera aussi du temps avec des amis", a-t-on confirmé auprès du magazine People.

L'entourage du jeune couple a également admis que J-Lo était "très excitée" à propos de sa nouvelle relation amoureuse mais qu'elle faisait aussi "attention" à ne pas trop s'emballer. "Ils apprennent à se connaître et s'amusent beaucoup ensemble. Il y a une très grande attraction physique entre eux", a-t-on ajouté.

En vérité, les tourtereaux sont tellement sur la même longueur d'onde qu'ils se sont déjà offert leur première escapade romantique. Après s'être retrouvés à Miami, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont rapidement embarqué à bord d'un jet privé vendredi soir (toujours le 10 mars). Réuni en tête à tête aux Bahamas, le couple a posé ses valises au Bakers Bay Golf & Ocean Club, un établissement branché uniquement destiné à une certaine clientèle élitiste. "C'est encore très tôt, mais Jennifer et Alex s'aiment vraiment beaucoup", a-t-on expliqué auprès du Page Six, photos du couple à l'appui tandis qu'un premier cliché non daté du binôme a surgi sur les réseaux sociaux. Le début d'une belle histoire ? On l'espère pour eux.