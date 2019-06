Jennifer Lopez : En plein concert, elle invite sa fille Emme sur scène

Alex Rodriguez, futur mari de Jennifer Lopez, était également présent lors de ce concert. Jlo avait d'ailleurs partagé le 30 mai 2019 une vidéo d'Alex et son ex-mari Marc Anthony. Le trio assistait au spectacle de fin d'année de Max, frère jumeau d'Emme, lui aussi très doué pour le chant.

Il y a quelques jours, Jennifer Lopez a partagé une vidéo de sa fille sur son compte YouTube. Emme y interprète le morceau If i ain't got you d'Alicia Keys. Une maman décidément très fière de ses enfants. Jennifer Lopez a d'ailleurs fait apparaître sa fille Emme dans son clip Limitless. Telle mère, telle fille !