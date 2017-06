Jennifer Lopez sans maquillage : elle se dévoile au naturel avant un concert...

Alors qu'elle donne plusieurs représentations au Planet Hollywood de Las Vegas, Jennifer Lopez lève un peu le voile sur les coulisses afin de jouer la carte de la proximité avec ses fans. Sur Instagram, la star de 47 ans a publié une vidéo d'elle quelques instants avant de monter sur scène...

L'interprète de On the Floor a montré à quoi elle ressemble avant que son équipe beauté ne prenne soin d'elle pour qu'elle soit au top sur scène. Une volonté de s'assumer comme elle est, au naturel. "Bon, voilà ce que ça donne avant le concert. Les cheveux pas coiffés, pas de maquillage, rien du tout. J'essaye de me préparer mentalement à vous donner ce que j'ai", a-t-elle commenté. Même sans artifices, Jennifer Lopez semble plus jeune que son âge et affiche, malgré un peu de fatigue, un ravissant minois.

Jennifer Lopez, qui enchaîne pas moins de 22 chansons pendant ses concerts, maintenus en dépit de récentes menaces d'attentats sur le Strip de Las Vegas, se donne corps et âme pendant près de deux heures. Mais, une fois le show fini, nul doute qu'elle prend un repos bien mérité et qu'elle profite de son amoureux, Alex Rodriguez.