Jérémie Izarn (Top Chef 2017) : Combien coûte un repas dans son restaurant ?

Mercredi 19 avril, Jérémie Izarn a remporté la finale de Top Chef 2017 face à Franck. En plus de ce titre prestigieux, il est reparti avec un joli chèque de 55 150 euros. De quoi, comme il l'a révélé, faire des travaux dans son restaurant La Tour des sens, établissement situé à Tencin, entre Grenoble et Chambéry. D'ailleurs, combien cela coûte-il de manger chez le Top Chef ?

En se rendant sur le site internet de l'établissement de Jérémie, on réalise que les prix ne sont pas exorbitants. Par exemple, le menu "Inspiration", servi le midi, coûte 26 euros et propose du chèvre en entrée, suivi d'une assiette d'omble servi avec ses asperges et une crème de choux citronnée. En dessert, les clients peuvent déguster un parfait glacé de fumée enrobé de chocolat, biscuit au cognac, crème mascarpone fumée et fumée comestible.

Un autre menu, intitulé "Tour d'horizon", propose pour 44 euros une dégustation de vin, un oeuf cuit à 64 degrés, du cabillaud accompagné d'un "beignet de carottes fanes confites, crispys de spaghettis, risotto de riz sauvage". Mais aussi, en dessert, une mousse au chocolat.

Pour 64 euros, les gourmands opteront pour le "Diapason" avec son fois gras, son oeuf cuit à 64 degrés, le fameux cabillaud et un filet de pigeonneau. Le tout accompagné d'une dégustation de vin.

Le menu "Sensation" à 84 euros propose toutes les prestations du "Diapason" avec, en plus, du fromage et une mousse au chocolat.

En résumé, les amateurs de bonne chère trouveront leur bonheur entre 26 euros et 84 euros. Mais attention, ceux qui souhaitent goûter les bons petits plats de Jérémie Izarn ont tout intérêt à s'y prendre à l'avance. Il raconte : "Au fil des émissions, il y a un petit plus mais pas non plus un raz-de-marée. Nous avions déjà la chance d'être tout le temps complets, c'est toujours le cas mais avec un temps de réservation plus important", a-t-il récemment confié à TVMag.