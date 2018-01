Jeremstar : A son tour visé par une plainte pour "agression sexuelle sur mineur"

Cette fois, le blogueur et chroniqueur télé Jeremstar est dans de très sales draps. Selon le journal Le Parisien, une plainte a officiellement été déposée contre lui par un jeune homme de 18 ans prénommé Annoir pour "corruption, agression sexuelle sur mineur et recours à la prostitution".

Jusqu'à présent, on savait qu'une plainte du même Annoir avait été déposée mardi 23 janvier 2018 contre Pascal Cardonna, dit Babybel, employé de France Bleu et proche de Jeremstar, pour "corruption, agression sexuelle sur mineur, recours à la prostitution" et, plus grave encore, "viol sur mineur". Cependant, on ignorait que Jeremstar, de son vrai nom Jérémy Gisclon, était lui aussi accusé. Maître Kamel Benamghar, avocat du plaignant, a confirmé l'information au Parisien. Dans L'Obs, l'avocat assure avoir en sa possession six autres dossiers dans cette affaire après un appel aux "victimes".

Toujours auprès de L'Obs, le fameux Annoir a déclaré avoir des photos de ses soirées chez Babybel, chez qui il avait accepté de se rendre, à Nimes, dès 2015 (il avait alors seulement 15 ans), car un copain lui avait dit qu'il pourrait voir en vrai Jeremstar. Et d'ajouter : "Et puis, il y a eu la nuit du 16 au 17 février 2016, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis réveillé dans sa chambre, il était en train de me faire une fellation. Je me suis défendu, je suis parti, en état de choc. Il était 4h du matin, j'ai marché le long de la route jusqu'à la gare de Nîmes. J'ai attendu le premier train en chialant." Le jeune homme, aujourd'hui étudiant en droit, pense avoir été drogué au GHB. En revanche, on ne sait pas encore le déroulé des faits, ni les détails concernant les accusations presque similaires qu'il porte contre Jeremstar.

Pour l'heure, le blogueur de 31 ans, écarté de C8 où il était chroniqueur dans Les Terriens du dimanche (il a reçu le soutien de Thierry Ardisson et Raquel Garrido), va devoir préparer sa défense suite à cette plainte. Jeremstar a lui aussi sollicité la justice afin de déposer plainte contre un twittos dit @Aqababe par qui le scandale a éclaté, pour "harcèlement, menaces, injures, provocation et diffamation". Un enquête a été ouverte par le parquet de Paris et a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP).

Pour rappel, @aqababe, vexé que Jeremstar reprenne sans le mentionner sa vidéo "scoop" concernant deux candidats de télé-réalité, a diffusé sur les réseaux sociaux des images intimes de lui en train de se masturber. Plus encore, @aqababe accuse Pascal Cardonna, âgé d'une cinquantaine d'années, d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs grâce à sa connexion avec le blogueur.

Pascal Cardonna et Jeremstar restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'à la clôture finale du dossier pénal.

Thomas Montet