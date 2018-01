Jeremstar : Son business juteux en danger ? "Tout est en suspens..."

Jeremstar est au plus mal depuis l'affaire portant son nom. Le spécialiste de la télé-réalité pourrait tout perdre... Dans les colonnes du Journal du Dimanche, son agent Clarisse Mérigeot en dit plus sur les dangers planant sur le business fructueux du chroniqueur.

Rappelons qu'une vidéo de lui en train de se masturber a été diffusée sur la Toile par @aqababe. L'internaute, voulant se venger du blogueur lui ayant volé un scoop concernant Adrien et Shanna et des Anges 10 (NRJ12), avait par la suite accusé Babybel alias Pascal Cardonna, employé chez France Bleu d'une cinquantaine d'années et ami proche de Jeremstar, d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs grâce à sa proximité avec le chroniqueur de 31 ans.

De là, Jeremstar a décidé, d'un commun accord avec C8, de se retirer momentanément des Terriens du dimanche. Comme nous l'indiquions, contrairement à ce qui a été annoncé, le blogueur n'est pas viré de la chaîne mais simplement suspendu. Ainsi, il ne touche pas son salaire, compris entre 1 800 et 2 000 euros par émission, de chroniqueur. Mais ce n'est pas tout, le spécialiste de la télé-réalité ne publie plus d'articles sur ses sites jeremstar.fr et gossip.fr, ni de vidéos sur Snapchat. Pour information, une story sur le réseau social lui rapportait en moyenne "10 000 euros la journée". Une somme qui pouvait aller jusqu'à 80 000 euros.

Dans les colonnes du JDD, Clarisse Mérigeot indique que "tout est en suspens". Toutefois, elle tient à préciser que pour l'heure aucun annonceur n'a lâché Jeremstar. De son côté, Stéphane Attal, cofondateur de l'agence média Les Influenceurs, estime que l'affaire aura forcément un impact sur son business. Et Julien Boulenguer, directeur associé de Brand and Celebrities, start-up spécialisée dans l'influence digitale, de conclure : "S'il arrive à revenir, il aura gagné en notoriété. Il fera une Nabilla." Mais s'il ne réussit pas à sortir la tête de l'eau, son business risque d'en prendre un coup...

Rappel des faits

Le retour médiatique de Jeremstar n'est pas pour tout de suite. En effet, le JeremstarGate a pris une dimension judiciaire. Bien que le blogueur ait formellement nié les accusations dont il fait l'objet, deux plaintes ont été déposées. Elles visent essentiellement Pascal Cardonna pour "viol aggravé sur mineur", "corruption sur mineur", "atteinte sexuelle sur mineur", "recours à la prostitution de mineurs" et "abus de faiblesse".

De son côté, Jeremstar avait lui aussi porté plainte pour "atteinte à l'intimité de la vie privée" lorsque sa vidéo intime avait été dévoilée. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Depuis, il a déposé deux nouvelles plaintes pour "harcèlement" et "injures" contre @aqababe, comme l'indique son avocate Aude Weill-Raynal.

Pascal Cardonna alias Babybel clame lui aussi son innocence. Menacé de mort, il a annoncé son intention de porter plainte contre Annoir, le premier plaignant, pour tentative d'intrusion à son domicile et "peut-être même tentative de meurtre".

Rappelons que Pascal Cardonna et Jeremstar restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'à la clôture finale du dossier pénal.