Jeremy et Candice (Koh-Lanta) en couple ? Lau balance : "Ils sont in love..."

Candice et Jérémy de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) font encore parler d'eux bien malgré eux !

À l'occasion d'une nouvelle fonctionnalité "Question/Réponse" sur Instagram, leur ancien camarade Lau de Koh-Lanta : L'Île au trésor (2016) a été interrogé au sujet de leur complicité qui suscite beaucoup de curiosité depuis de longs mois maintenant. À la question "Jérémy et Candice sont en couple ?", l'ex-aventurier de 32 ans a répondu : "Oui, c'est pas un scoop. Ils sont in love." Une réponse cash qui ne laisse pas beaucoup de place au doute.

Il y a quelques jours, c'est Denis Brogniart qui mettait déjà les pieds dans le plat. Le 16 juin 2018, Candice postait en effet une photo adorable d'elle avec Jérémy. Souriants, les deux jeunes gens profitaient d'un moment à la piscine à Bonifacio en Corse. Charmé par cette image, Denis Brogniart n'avait pas hésité à leur envoyer un message en faisant une grosse boulette. "Vous êtes beaux, les amoureux. Bises", avait-il écrit avec enthousiasme. Un commentaire qui n'était pas passé inaperçu, bien évidemment.

Jusqu'à présent, Candice et Jérémy ne se sont pas exprimés sur ces rebondissements. Le jeune homme avait affirmé à Purepeople qu'il était juste ami avec la jolie blonde : "En fait non, nous ne sommes pas en couple. C'est juste parce que nous sommes un garçon et une fille qui nous aimons beaucoup (...). On laisse parler les rumeurs." L'étau se resserre...