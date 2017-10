Jeremy Meeks : L'épouse bafouée de l'ex-taulard lui réclame de l'argent

Très occupé à mener la grande vie depuis fin juin, date à laquelle il a commencé à fréquenter l'héritière Topshop Chloe Green (26 ans), Jeremy Meeks devrait bientôt être contraint de passer à la caisse pour assumer ses responsabilités de père.

D'après le site TMZ, l'ex-taulard de 33 ans reconverti en mannequin est effectivement visé par une demande de sa future ex-épouse humiliée, mère de son fils Jeremy Jr. (8 ans), avec laquelle il est actuellement en instance de divorce après l'avoir brutalement quittée pour Chloe Green. Dans ses papiers, Melissa Meeks (38 ans) y décrit un "père absent" qui voit leur enfant "peut-être deux fois par mois" et qui "mène une vie de playboy avec une riche petite amie". Elle affirme également que son ex conduit un véhicule estimé à 150 000 dollars et qu'il est aujourd'hui l'heureux propriétaire de multiples bijoux. En gros, il aurait donc les moyens de lui verser une pension alimentaire régulièrement.

Sans trop s'avancer, la mère de famille n'a toutefois pas su déterminer le montant qu'elle souhaitait réclamer pour élever leur fils, n'étant "pas sûre de ses revenus". Et d'ajouter : "Mais je suis certaine qu'ils sont bien plus conséquents que les miens." À l'origine, Melissa Meeks exerce la profession d'infirmière.

L'épouse bafouée a conclu sa demande en assurant que le succès de son ex "lui [était] monté à la tête et qu'il [les avait] abandonnés". Melissa et Jeremy Meeks étaient mariés depuis huit ans avant que le beau gosse ne dépose une demande de divorce en juillet dernier, désireux de vivre pleinement son histoire d'amour avec Chloe Green. Selon plusieurs rumeurs persistantes, les tourtereaux en couple depuis quatre mois se seraient déjà fiancés, l'héritière anglaise (dont la fortune familiale est estimée à plus de 5 milliards de dollars selon Forbes) arborant une impressionnante bague à l'annulaire gauche. Aucun doute que le couple attend l'officialisation du divorce pour annoncer un heureux événement !