Jesse Williams divorcé : Son ex-femme obtient une somme hallucinante !

Après avoir partagé plus de dix ans d'amour, Jesse Williams et Aryn Drake-Lee se déchirent. Officiellement séparés depuis 2017, celui qui incarne le personnage du docteur Avery Jackson dans Grey's Anatomy et l'agent immobilier n'en finissent plus de s'affronter par avocats interposés. Alors qu'ils avaient pourtant trouvé un accord en septembre 2017, leur divorce ne connaît toujours pas de répit.

Dernier rebondissement en date, Aryn Drake-Lee a obtenu gain de cause alors qu'elle demandait à percevoir plus d'argent. Accusant son ex-femme d'être "cupide", Jesse Williams se voit à présent contraint de verser 50 629 dollars mensuels pour leurs deux enfants, Sadie et Maceo (4 et 2 ans), dont il a finalement obtenu la garde partagée. Cette jolie petite somme s'ajoute aux 50 695 dollars de prestation compensatoire que l'acteur américain de 36 ans paye déjà, comme le rappelle Daily Mail. Le premier versement des plus de 100 000 dollars est attendu pour le mois de juillet, précise Entertainment Tonight.

Si Jesse Williams s'est vu imposer ce nouveau paiement, c'est en raison de son "salaire incroyablement élevé" comme le commente la cour dans les documents officiels. La star de Grey's Anatomy perçoit 521 000 dollars par mois, touchant notamment 250 000 dollars par épisode de la série médicale de Shonda Rhimes dont la 14e saison vient de s'achever.