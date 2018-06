Jesse Williams, le divorce : son ex-femme "cupide" veut gonfler sa pension

Jesse Williams et Aryn Drake-Lee se sont mariés en 2012 après cinq ans de relation. En avril 2017, le comédien a demandé le divorce, et en janvier dernier, il a accepté de verser une confortable pension mensuelle à la mère de ses enfants de près de 50 000 dollars. Mais la jeune femme vient de faire une demande pour passer à plus de 73 000 dollars d'aide par mois, avançant ne pas avoir assez pour couvrir les dépenses de la famille. Elle affirme que son ex-époux à largement de quoi lui verser ce montant puisque l'interprète du Dr. Jackson Avery gagnerait 250 000 dollars par épisode de Grey's Anatomy.

Selon TMZ, le père de 36 ans affirme que son ex-femme a largement "gonflé" les chiffres des dépenses, en indiquant notamment qu'elle aurait besoin de 25 000 dollars par mois pour anticiper les études des deux enfants. Jesse Williams aurait répondu que cette demande sort du cadre du divorce puisque les enfants iront à l'université à 18 ans et il n'y aura alors plus de pension à ce moment. Il réaffirme aussi l'accord qu'ils ont conclu pour que Sadie et Maceo mènent une vie sans extravagances, en donnant pour exemple leurs meubles achetés chez Ikea.