Jesse Williams (Grey's Anatomy) en plein divorce : Il se bat pour ses enfants

L'annonce du divorce surprise de Jesse Williams et Aryn Drake-Lee remonte à deux mois déjà. En couple depuis dix ans, le charmant docteur Jackson Avery de la série Grey's Anatomy et sa femme ont fondé une adorable petite famille, parents de deux enfants : Sadie, 3 ans, et Maceo, bientôt 2 ans.

Si Jesse Williams ne s'est jamais exprimé sur la fin de son mariage, qui aura duré cinq ans, on apprend aujourd'hui que l'acteur de 35 ans est engagé dans une bataille judiciaire contre son ex. En cause, la garde des enfants, qu'il souhaite partagée, mais qu'Aryn Drake-Lee lui refuse catégoriquement. C'est en tout cas ce que rapporte E! News, qui s'est procuré plusieurs documents du délicat dossier.

Dans l'un d'entre eux, Jesse Williams s'en prend fermement à sa future ex-femme. "Aryn a restreint mon temps passé avec les enfants et a décidé de quand et de combien de temps je pouvais les avoir. Elle a rejeté, sans aucune raison, chacune de mes demandes de leur faire passer la nuit chez moi", se plaint le beau gosse. "Pendant les quelques jours où j'ai eu les enfants jusqu'à présent, Aryn a insisté pour que mon temps avec eux soit limité à deux heures et demi par jour en semaine, malgré mes demandes pour plus de temps, y compris pour les avoir la nuit", reproche-t-il. Parce qu'il est très proche de Sadie et Maceo, Jesse Williams n'est pas décidé à se laisser faire, d'où l'ouverture d'une procédure pour mettre en place une "garde partagée équitable".

De son côté, l'avocat d'Aryn Drake-Lee a exercé son droit de réponse, déclarant : "Protéger l'in­ti­mité et le bien-être de ses enfants est primordial pour Aryn Drake-Lee Williams. C'est dommage que M. Williams ait fait le choix de s'ex­pri­mer via la presse en cette période difficile [...] . Aryn a vraiment à coeur les intérêts de ses enfants et souhaite maintenir une relation saine entre les deux parents."

A en croire une source proche de la jeune maman, elle serait en passe de trouver un arrangement avec Jesse Williams.

