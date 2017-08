Jesse Williams, papa dangereux ? Sa femme veut le priver de ses enfants

L'annonce du divorce surprise de Jesse Williams et d'Aryn Drake-Lee remonte à trois mois et demi. En couple depuis dix ans, le charmant docteur Jackson Avery de la série Grey's Anatomy et sa femme ont fondé une famille adorable composée de Sadie (3 ans) et de Maceo (bientôt 2 ans), deux enfants qui sont aujourd'hui au coeur d'une bataille judiciaire.

Bien décidée à obtenir la garde exclusive de Sadie et Maceo, Aryn Drake-Lee tente par tous les moyens d'obtenir gain de cause. Dernière offensive en date, le rejet de la demande de la garde partagée formulée par Jesse Williams en juin dernier. Dans de nouveaux documents qu'elle a remplis le 11 août dernier, Aryn Drake-Lee évoque le comportement dangereux de son futur ex-époux. Pour appuyer ses accusations, la maman évoque un épisode qui serait survenu le mois dernier. Jesse Williams s'en serait pris à l'un de ses voisins lors d'une dispute, lui fonçant dessus avec sa voiture et allant jusqu'à le menacer de mort, alors que leurs deux enfants se trouvaient à l'intérieur.

Aryn Drake-Lee réclame également que Sadie et Maceo ne se retrouvent pas en présence des nouvelles conquêtes de son futur ex-mari, à moins que la relation ne dépasse six mois. Une exigence qui ne doit rien au hasard puisque Jesse Williams n'est plus célibataire. Le très charmant acteur est recasé avec l'actrice Minka Kelly, avec qui il a une nouvelle fois été repéré tout récemment au cinéma Largo at the Coronet de Los Angeles. Sa femme lui reproche aussi de trop exposer ses enfants sur les réseaux sociaux et de ne pas être assez présent pour eux. Il utiliserait selon elle le prétexte de son travail pour justifier ses absences. L'acteur de 36 ans aurait manqué la fête des Pères célébrée à l'école de Sadie mais aussi sa fin d'année scolaire pour se rendre à un match de football à Miami.

De retour sur le tournage de Grey's Anatomy pour la 14e saison de la série médicale de Shonda Rhimes, Jesse Williams vit très mal cette bataille judiciaire acharnée. "Cela devient plus difficile que Jessie ne l'aurait voulu. Son ex se sent trahie par lui, c'est ce qu'elle exprime", témoigne un proche de la star à E!. "Jesse voulait que cela se passe très civilement mais cela n'en prend pas la direction. C'est un très bon père et ses enfants sont sa priorité. Il est très contrarié par tout cela", ajoute cette même source.

"Aryn a restreint le temps que je passe avec les enfants et a décidé de quand et de combien de temps je pouvais les avoir. Elle a rejeté, sans aucune raison, chacune de mes demandes de leur faire passer la nuit chez moi", s'était plaint le beau gosse en juin dernier auprès de la justice.

Olivia Maunoury