Jessica Alba : Cette phrase crue mais drôle qu'elle adore lâcher à ses enfants

Jessica Alba a beau poser dans une robe glamour signée Givenchy en couverture de l'édition de juin 2018 du magazine américain InStyle, dans la vraie vie, elle est comme tout le monde, débordée par sa vie pro et perso mais aussi adepte d'humour léger...

Évoquant la manière dont elle élève ses enfants, ses filles Honor (9 ans) et Haven (6 ans), ainsi que son petit dernier, Hayes (bientôt 5 mois), Jessica Alba a déclaré : "J'ai cette terrible habitude... Peu importe ce que mes enfants me demandent quand ils cherchent quelque chose, du genre 'où est mon sac à dos, ma brosse à dents, etc.' je leur dis juste : 'Dans ton cul.' Je pense que c'est une mauvaise éducation", a-t-elle blagué. Est-ce que le mari de l'ex-star de Dark Angel, Cash Warren, est d'accord cette habitude ? Mystère...

Jessica Alba a aussi raconté comment l'arrivée d'un troisième enfant dans sa vie avait été un challenge physique à affronter. La star s'est remise au sport pour perdre ses kilos de grossesse et ce n'est pas une partie de plaisir. "Cette connerie est bien dure. Faire de l'exercice n'est pas simple mais je le fais. Je lâche un nom ici mais j'étais avec Kate Hudson à la salle et elle est si fine ! Et j'étais en mode : 'Tu t'exerces tous les jours ?' Et elle de dire bien-sûr. J'ai alors pensé : 'P*tain, elle ne se pose pas de questions, alors je ne devrais pas non plus'", a-t-elle raconté. Ses efforts ont toutefois payé puisqu'elle est toujours aussi canon !

Thomas Montet