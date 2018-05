Jessica Alba : Maman gaga, elle publie une adorable photo avec ses trois enfants

Ce portrait de famille accompagne un long message de la comédienne qui évoque avec émotion les joies et les peurs liées à la maternité (cette expérience "unique en son genre" qui "chamboule" tout un monde) le temps qui passe et ses "petits" qui grandissent à la vitesse éclair. "Je n'arrive toujours pas à y croire, mais mon bébé le plus âgé a presque 10 ans. (...) Le temps que nous avons avec nos petits quand ils sont vraiment petits est si éphémère. Et c'est un rappel pour moi d'être présente et de chérir les moments compliqués. Chaque crise de colère, chaque cri fatigué, chaque moment de ces jours qui ont parfois l'impression qu'ils ne finiront jamais", a-t-elle notamment écrit.