Jessica Thivenin change radicalement de look et ça ne plaît pas !

Jessica Thivenin n'est plus blonde mais alors plus du tout. La candidate des Marseillais VS Le Reste du monde sur W9 a en effet osé changer de tête en arborant une nouvelle couleur et pas n'importe laquelle... le gris !

L'ex de Nikola Lozina a dévoilé son nouveau look sur Instagram et elle a demandé leur avis à ses followers.