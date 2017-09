Jessica Thivenin et Thibault Kuro arrêtés par la police : Les raisons dévoilées

Il n'est pas rare que les starlettes de télé-réalité rencontrent les forces de l'ordre. Drogue, alcool... les candidats se font épingler par la police au moindre excès. Après l'affaire Ricardo/Nehuda, c'est au tour de Jessica Thivenin et Thibault Kuro d'en faire les frais (mais pour des raisons beaucoup moins graves).

En effet, le jeune couple, que l'on peut voir chaque soir dans l'émission Les Marseillais vs le reste du monde sur W9, se baladait en voiture lorsqu'ils ont été interpellés par les forces de l'ordre. Agacée, Jessica a souhaité s'exprimer sur l'affaire dans une vidéo publiée sur Snapchat quelques minutes après l'arrestation : "La police nous a couillé la journée, on ne sort plus. Ce n'était pas de notre faute, c'était la faute de la femme de devant qui avançait à 20km/h et nous on a doublé par la droite."

Sauf que dans le code de la route, il est interdit de doubler par la droite. D'ailleurs, un dépassement par la droite est sanctionné de 135 euros d'amende et de la perte de trois points.

On imagine donc que la note a dû être salée !