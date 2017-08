Jesta et Benoît (Koh-Lanta) en couple depuis un an : Tendre déclaration...

En plus d'avoir vécu une aventure extraordinaire dans Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1), certains candidats y ont trouvé l'amour. En effet, peu après le tournage de l'émission, Jesta et Benoît se sont rapprochés jusqu'à se mettre en couple. Lundi 31 juillet 2017, les deux tourtereaux fêtaient leur première année de relation, comme ils l'ont chacun indiqué sur les réseaux sociaux en partageant une tendre photo en amoureux.

La finaliste de Koh-Lanta, l'île au trésor a alors tenu à adresser une jolie déclaration d'amour au grand gagnant de la même édition. "Par quoi commencer ? Ah oui, je sais, ce soir c'est nos 1 an, ma fleur d'oranger. 365 jours en étant h24 ensemble et je peux dire que j'ai trouvé la perle des perles avec toi même si parfois tu as ton petit caractère de cochonou", a écrit Jesta. Plus encore, la Toulousaine de 25 ans a avoué qu'elle considérait Benoît comme "[son] meilleur ami, [son] binôme, [son] frère et [son] amoureux de l'amour qui tue", tout ça "dans un seul petit être d'1,91 mètre". "Il y a un peu plus d'un an que je vivais l'aventure de ma vie et que j'ai rencontré mon âme soeur, un amour passionnel et fusionnel ! Bref, je t'aime Benoît et pour toujours", a conclu l'aventurière.