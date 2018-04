Jo-Wilfried Tsonga hors-circuit : Opéré, il surmonte cette épreuve avec son fils

Nouveau coup dur pour Jo-Wilfried Tsonga. Alors que l'échéance parisienne de Roland-Garros approche à grands pas, le tennisman français de 32 ans connaît encore une saison délicate. Le 37e joueur mondial a été opéré au genou mardi 3 avril comme l'a révélé le capitaine de Coupe Davis Yannick Noah.

C'est au cours d'une conférence de presse donnée en marge du quart de finale entre l'Italie et la France qui débute le 6 avril prochain à Gênes, que l'ancien vainqueur de Roland-Garros (1983) a partagé l'information. Jo-Wilfried Tsonga a été opéré du genou gauche à la suite d'une fissure au ménisque qui l'a poussé à abandonner en demi-finale du Tournoi de Montpellier le 10 février puis à déclarer forfait aux Masters 1000 d'Indian Wells et Miami.

Deux heures seulement après que la conférence de presse de son capitaine, Jo-Wilfried Tsonga s'est à son tour exprimé sur les réseaux sociaux. Venu avec ses béquilles, le joueur de tennis pose tout sourire avec Sugar, son fils de tout juste 1 an né de son amour pour la ravissante Noura El Swekh. "Bonjour à tous. Un petit mot pour vous dire que, malgré une tentative de retour à la compétition, mon genou a répondu défavorablement. Je n'ai donc pas pu échapper à une petite opération qui a eu lieu hier et qui s'est très bien passée. Tout le monde est optimiste pour un retour rapide sur les courts, notre objectif est toujours de fouler la terre battue cette saison. Merci encore de votre soutien et à très vite !", écrit-il, très certainement depuis la magnifique villa qu'il possède à Genève en Suisse. Jo-Wilfried Tsonga ne précise d'ailleurs pas où il s'est fait opérer ? En France ou de l'autre côté de la frontière ?