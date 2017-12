Jo-Wilfried Tsonga : Voyage de rêve avec bébé, sa belle Noura parfaite en bikini

Le 26 novembre dernier, Yannick Noah et ses joueurs créaient l'exploit en remportant la Coupe Davis face à la Belgique grâce à la victoire de Lucas Pouille face à Steve Darcis (6-3, 6-1, 6-0) au stade Pierre-Mauroy de Lille. Après les exploits de joie et la célébration de ce joli succès autour d'une raclette, une partie de l'équipe de France de Coupe Davis a fait ses valises direction... les Maldives. Ainsi, Lucas Pouille, Pierre-Hughes Herbert, Jo-Wilfried Tsonga mais aussi leur ex-adversaire David Goffin avec qui ils sont amis ont passé quelques jours de rêve avec leurs compagnes respectives : Clémence Bertrand, Julia Lang, Noura El Shwekh et Stéphanie Tuccitto. Mais pas question pour Jo-Wilfried Tsonga et sa belle Noura de se séparer si longtemps de leur petit Sugar né avec un peu d'avance au mois de mars. Sugar a ainsi été convié au voyage. Au programme, de nombreux instants de détente entre amis mais aussi quelques moments en famille.

Si toute la joyeuse troupe a depuis regagné la France, plusieurs photos ont été prises et partagées sur Instagram. Papa très discret, Jo-Wilfried Tsonga s'est affiché avec son fils de de bientôt 9 mois. Une balade père et fils (sur les épaules) au bord de l'eau a été immortalisée. Le joueur de tennis de 32 ans et le bébé sont photographiés de dos. "La saison ne pouvait pas mieux se terminer. 2018 on arrive...", commente le sportif. Noura El Shwekh a également publié sur sa page une photo à trois au coucher du soleil mais aussi la même photo que son compagnon sur sa story éphémère, avec deux petits coeurs en plus.