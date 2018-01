Jo-Wilfried Tsonga veut se battre avec un spectateur en plein match

Vendredi 19 janvier 2018, Jo-Wilfried Tsonga s'est incliné face à l'Australien Nick Kyrgios au troisième tour de l'Open d'Australie en quatre sets très disputés : 7-6, 4-6, 7-6, 7-6. Au début du quatrième, le numéro un français et 15e au classement ATP s'est énervé contre un spectateur. Cette attitude déplacée sur un court lui a valu un avertissement de la part de l'arbitre.

Eurosport a posté les images mais impossible de dire ce qui a tant énervé Jo-Wilfried Tsonga. Sur les images, on voit le jeune père de famille clairement s'énerver contre quelqu'un de non identifié dans les tribunes. "Qu'il vienne ici, qu'il vienne ici, répète Tsonga. Je vais lui régler son compte." Le tennisman peine à retrouver son calme et à se remettre dans le match. Son regard est absorbé par ce qui l'a importuné parmi les spectateurs. "You have to stop", "vous devez vous arrêter", lui répète l'arbitre.

Evidemment, une telle attitude n'est pas souhaitable sur un terrain de tennis. Après avoir rappelé Jo-Wilfried Tsonga à l'ordre plusieurs fois, l'arbitre n'a eu d'autre choix que de lui coller un avertissement. Le Français perdra finalement ce quatrième set et avec celui-ci le match. L'aventure australienne s'arrête donc sur une note bien amère pour le Français...