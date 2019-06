Joey Fatone (NSYNC) divorce d'avec Kelly Baldwin après 15 ans de mariage

Joey Fatone et Kelly Baldwin, c'est fini ! Selon les informations de TMZ.com, l'ancien membre du boysband NSYNC a lancé une procédure de divorce le 13 mai 2019, auprès de l'État de Floride. Après près de quinze ans de mariage, le couple s'apprête donc à divorcer. Joey Fatone et Kelly Baldwin avaient eu deux enfants ensemble, Briahna Joely (18 ans) et Kloey Alexandra (9 ans).

Le chanteur et ancien candidat de la version américaine de Danse avec les stars s'était marié à Kelly Baldwin en septembre 2004. À l'époque, cette cérémonie avait fait l'objet d'un documentaire. Kelly et Joey avaient vécu dix ans en couple avant de se marier.

Le couple divorce aujourd'hui, mais cela fait plusieurs années qu'il est séparé. Depuis quatre ans déjà, Joey s'affiche avec le somptueux mannequin Izabel Araujo. Cette brune d'origine brésilienne publie régulièrement des clichés de lui. Vacances, sorties et même inauguration de l'étoile Walk of Fame de NSYNC : elle ne manque pas une occasion de s'afficher au bras du chanteur. Preuve que leur relation est très sérieuse, le couple vient d'adopter un adorable chiot qu'il a prénommé Bruno. Les filles de Joey Fatone semblent également avoir adopté Izabel, puisqu'elles avaient posé toutes ensemble lors de l'avant-première du film Dumbo, en mars 2019. On leur souhaite beaucoup de bonheur.