JoeyStarr papa fier : Il a fait baptiser son fils de 12 ans qui le dépasse déjà

JoeyStarr n'évoque pas facilement sa vie privée mais quand la fierté prend le dessus, le chanteur et comédien de 50 ans s'autorise à partager des moments qui pourraient rester dans le cadre familial. Papa de trois garçons, Matisse et Khalil (nés en 2005 et 2007 de son union avec Leïla Dixmier) et Marcello (né en 2015, dont l'identité de la mère n'a jamais été officialisée), JoeyStarr a publié une vidéo de son aîné, ce samedi 16 juin 2018.

Âgé de 12 ans, Matisse s'est fait baptiser, un sacrement - destiné à laver le péché originel et à faire chrétienne la personne qui le reçoit - qui n'a pas été sans provoquer une grande tendresse chez son papa. Filmé de dos, l'adolescent reçoit la bénédiction du prête tandis que Didier Morville (le vrai nom de JoeyStarr) se tient à ses côtés, tout de noir vêtu. Une fois le sacrement réalisé avec l'eau sainte, père et fils redescendent les marches pour reprendre place dans l'église. "Le mec n'a que douze ans et me dépasse déjà... mon fils, ce héros", commente le chanteur en légende.