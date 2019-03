John Travolta complice avec sa fille Ella Bleu, Helen Mirren sous le charme

Bientôt un an après avoir marqué le 71e Festival de Cannes en venant en famille y défendre le film Gotti, accompagné par sa très glamour épouse Kelly Preston et leurs enfants Ella Bleu et Benjamin, John Travolta a de nouveau fait sensation avec sa grande fille, cette fois à Moscou.

L'acteur américain de 65 ans, de retour en grâce sur les écrans avec son incarnation de l'avocat Robert Shapiro dans la série The People v. O. J. Simpson: American Crime Story et attendu dans plusieurs films en 2019, était demandé en Russie à l'occasion de la cérémonie annuelle des BraVo International Classical Music Awards, grand-messe mondiale de la musique classique, qui avait lieu au Bolchoï. Une cérémonie qu'était chargée d'animer une de ses illustres consoeurs, la grande Dame Helen Mirren, ravie de recevoir le renfort de la star de Grease et Pulp Fiction... et de la présence à ses côtés de sa superbe fille Ella Bleu : "Mon très cher partenaire d'animation au Bravo Awards et sa magnifique fille", a écrit la Britannique oscarisée pour sa performance dans The Queen en légende d'une photo de leur trio.

C'était encore une fois une affaire de famille pour John Travolta, venu avec une véritable délégation : ses soeurs Ellen et Margaret, toutes deux également actrices, étaient en effet du voyage, comme lui-même l'a fait remarquer en publiant sur son compte Instagram une photo de leur groupe juste avant le gala. Une fois sur place, John et Ella Bleu ont permis aux photographes d'observer leur superbe complicité. A présent que les troubles alimentaires dont elle a souffert à l'adolescence sont loin derrière elle, la jeune femme de 18 ans s'expose en toute confiance, n'hésitant plus à accompagner ses parents dans des occasions très publiques. Il faut dire que, malgré les difficultés qu'elle a pu rencontrer en grandissant, Ella Bleu a été mise dans le bain du showbiz très jeune : à 2 ans déjà, elle accompagnait son père, pilote d'avion de ligne émérite, lors d'une conférence de presse destinée à annoncer sa mission d'ambassadeur pour la compagnie aérienne Qantas Airlines. Et désormais elle joue à ses côtés : après être apparue dans Gotti, elle tient un rôle dans un autre film figurant John Travolta, The Poison Rose, un thriller à paraître cette année.

Le mois dernier, l'acteur se répandait en éloges sur sa fille, dans un entretien avec le magazine Closer Weekly : "Elle est tellement fabuleuse, et si différente de ce qu'on pourrait attendre d'une ado, du cliché d'une ado. Elle est différente, et elle est gracieuse, et elle est adorable, bien élevée, attentionnée, et c'est authentique. C'est très old school. Elle me fait penser à une star de films d'antan. D'une autre ère. Je suis très fier d'elle", disait-il. Et ce n'est encore qu'un début.