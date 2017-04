Johnny Depp étonne en Jack Sparrow alors qu'on le traite de "menteur chronique"

Johnny Depp est en guerre contre l'ancienne équipe en charge de ses affaires financières. Après que l'acteur clame que ses anciens collaborateurs l'ont clairement laissé tomber et les poursuit en justice pour négligence et fraude, la société The Management Group (TMG) a riposté en contre-attaquant la star, pointant du doigt ses dépenses pharaoniques en immobilier, jet privé, art et vin.

Exemples : il aurait dépensé 3 millions de dollars pour faire exploser sous forme de feux d'artifices les cendres du journaliste gonzo Hunter S. Thompson, inspiration de son personnage dans Las Vegas Parano, acheté un yacht à 18 millions de dollars et investi 4 millions dans un label de musique qui a fait faillite. L'entreprise TMG estime que le train de vie de l'acteur coûtait 2 millions de dollars par mois.

Johnny Depp s'était interrogé auprès du Wall Street Journal pour savoir pourquoi TMG n'avait pas arrêté de travailler avec lui s'il dépensait tant. Ce à quoi le porte-parole de la société rétorque : "C'est un menteur chronique qui nie toute responsabilité dans sa conduite indécente. Johnny Depp et sa soeur étaient impliqués dans chaque décision d'affaires durant les dix-sept années de collaboration avec TMG. Depp admet sa conduite extravagante, mais blâme TMG de ne pas l'avoir laissé tomber comme client." Si les avocats de Johnny Depp ont déposé une plainte en se basant notamment sur les déclarations d'un ancien employé de TMG témoignant des négligences et erreur de gestion des affaires de la star, un représentant du groupe précise qu'ils s'appuient sur les propos d'un salarié "malhonnête et discrédité", qui a été renvoyé il y a sept ans et veut la peau de TMG.

Avec tous ces ennuis, on comprend que l'ex-mari d'Amber Heard n'ait pas bonne mine. Mais parallèlement à cette spirale financière et judiciaire, Johnny Depp démarre la promotion du cinquième opus de Pirates des Caraïbes, sous-titrée la Vengeance de Salazar. A Disneyland en Californie, le père de Lily-Rose Depp a fait une apparition surprise et joyeuse dans la peau de Jack Sparrow dans l'attraction du parc, étonnant les visiteurs qui n'en croyaient pas leurs yeux.