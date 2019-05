Johnny Galecki (Big Bang Theory) bientôt papa : le sexe du bébé dévoilé

Johnny Galecki et sa compagne Alaina Meyer auront un fils ! C'est en tous cas ce qu'ils ont révélé dimanche 26 mai 2019, en publiant sur leurs comptes Instagram les photos tirées de leur baby shower. Famille et amis s'étaient réunis pour cet événement en plein air, où ils ont pu déguster toute une panoplie de gâteaux aux glaçages rose ou bleu.

Le sexe du bébé n'a été révélé que par l'explosion de ce qui semble être un ballon rempli de peinture... bleue ! L'acteur de Big Bang Theory et sa compagne s'apprêtent ainsi à accueillir un petit garçon. "Un jour que je n'oublierai jamais", écrit l'acteur de 44 ans en légende du cliché publié sur Instagram. "Je suis si impatiente d'élever un petit garçon avec mon amour. Il suivra les traces de son père, qui est si généreux, aimant et galant", a tendrement déclaré Alaina Meyer.

Le 6 mai 2019, nous vous apprenions que Johnny Galecki et sa compagne de 22 ans allaient être parents pour la première fois. "Nous sommes absolument ravis de vous annoncer que nous allons bientôt accueillir un petit bout dans ce monde fou et merveilleux", avait-il fait savoir. Un très heureux événement qui intervient à quelques mois seulement de leur première sortie à deux sur un tapis rouge, en septembre 2018. On leur souhaite beaucoup de bonheur.