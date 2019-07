Johnny Hallyday : Ce deuil "impossible à vivre" de Laeticia Hallyday

Laeticia Hallyday et Hélène Darroze ont un lien indéfectible. Une amitié si pure s'est installée entre ces deux femmes au fil des années. À l'excellente cheffe chez qui elle va si souvent déjeuner en famille, Laeticia peut tout dire et surtout confier ses peines à propos de la mort tragique de l'amour de sa vie et père de ses filles, Johnny. Une grande souffrance évoquée par la juge de Top Chef, invitée de Vivement dimanche à l'occasion de la sortie de son livre Joìa, le 30 juin 2019.

Tout commence avec un émouvant hommage à Johnny Hallyday, qui s'était rendu à de multiples reprises sur le plateau de Michel Drucker. "On a vraiment du mal à intégrer qu'il n'est plus là", lâche l'animateur de 76 ans. "C'est fou, quand on le voit chanter là, on ne peut pas imaginer que Johnny est parti", poursuit-il. "C'est exactement ce que me disait Laeticia hier soir. Elle me disait : 'J'ai l'impression que la porte va s'ouvrir, qu'il va arriver...' C'est impossible à vivre...", explique Hélène Darroze avec une certaine émotion.

"Il a vraiment beaucoup, beaucoup souffert. Il y a beaucoup de gens qui savent ce que c'est que la douleur. Quand on est malade, ou en fin de parcours, on aimerait vraiment que ça s'arrête, qu'on souffre moins", se rappelle Michel Drucker, lui qui a vu son ami touché par le cancer. "Je suis heureuse de voir ce visage-là parce que c'est vrai qu'on garde le visage des derniers jours, de la souffrance et puis voilà quoi, il est tellement beau, il faut dire. Il dégageait tellement...", sourit Hélène Darroze, en admirant un portrait de Johnny, large sourire, en train de jouer de la guitare. De jolis mots.