Laeticia Hallyday : Sa joyeuse virée au Puy du Fou avec Jade, Joy et Jean Reno

L'heure est à la détente pour Laeticia Hallyday et ses filles, Jade et Joy, 14 et 10 ans. Après avoir profité d'une virée à Disneyland Paris en début de semaine, la veuve de Johnny Hallyday a pris le train pour passer le week-end dans un autre célèbre parc de loisirs français : le Puy du Fou, en Vendée. Pour l'occasion, elle est accompagnée de Jean Reno, parrain de Jade, du voyage avec sa femme Zofia et leurs fils, Cielo (né en 2009) et Dean (né en 2011).

Toujours aussi active sur son compte Instagram, la veuve du Taulier a partagé quelques extraits de sa première journée ensoleillée au parc. Au programme : bal de la reine et spectacle de gladiateurs dans le stade gallo-romain. Sur ses clips vidéos, les internautes ont pu entendre et apercevoir l'acteur des Visiteurs. Peut-être cette fresque historique lui rappellera-t-il de bons souvenirs de tournage avec Christian Clavier ?