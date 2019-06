Laeticia Hallyday s'éclate à Disneyland avec Jade, Joy et leur parrain Jean Reno

La canicule s'est abattue sur une grande partie de la France. Chacun fait comme il peut pour y échapper et il semblerait que Laeticia Hallyday ait trouvé la bonne solution pour ne plus y penser pendant quelques heures. Laeticia et ses filles, Jade (14 ans) et Joy (10 ans), sont parties à Disneyland Paris, mercredi 26 juin 2019. Les adolescentes étaient accompagnées de leur parrain, Jean Reno, venu avec son épouse, Zofia Moreno, et leurs deux fils. Zofia est aussi une très grande amie de Laeticia Hallyday.

Dans sa story Instagram, la veuve de Johnny Hallyday a dévoilé quelques clichés et vidéos issus de cette belle journée en famille. On voit ainsi tout ce petit groupe prendre la pose devant le mythique château du parc d'attractions. Peu après, on découvre Jade et Joy assises dans l'un des nombreux restaurants de Disneyland, s'amusant avec Minnie Mouse.

Laeticia Hallyday a également pris le temps de remercier sa grande amie, Zofia Moreno, pour cette belle journée ensoleillée, mais aussi et surtout pour son soutien permanent. "Je t'aime ma Zofia. Merci pour toutes ces nuits et longues journées à parler durant ces derniers mois. Merci pour cette superbe virée à Disneyland Paris", écrit la mère de famille sur Instagram. "La magie de Disney opère toujours sur nous tous", ajoutera-t-elle ensuite.

Laeticia Hallyday et ses filles profitent à fond de leur séjour en France, en passant des moments précieux avec ceux qui comptent. La veille, le 25 juin 2019, elles étaient déjà avec Jean Reno pour dîner au nouveau restaurant d'Hélène Darroze, Marsan. Avant de venir à Paris, les filles de Johnny Hallyday et leur maman étaient dans le Sud de la France, à Toulouse, afin d'inaugurer une esplanade portant le nom du Taulier, puis dans le Gers avec des amis. Comme chaque été, Laeticia, Jade et Joy partiront en juillet vers Saint-Barthélemy, pour deux mois.