Johnny Hallyday, l'album inédit : "Un message d'amour à Laeticia"

Warner Music France a enfin révélé ce que tout le monde attendait : le titre et la date de sortie de l'album inédit de Johnny Hallyday, enregistré juste avant sa mort le 5 décembre 2017. Intitulé Mon pays c'est l'amour, le disque produit par Warner et réalisé par Maxim Nucci sortira le 19 octobre 2018. Invité au micro de Marc-Olivier Fogiel sur RTL, l'ancien producteur du rockeur, son ami Jean-Claude Camus, a pris la parole ce 6 septembre.

Mon pays c'est l'amour comprendra dix chansons inédites : Made in rock n'roll, Mon pays c'est l'amour, L'Amérique de William, 4 m², Back in LA, J'en parlerai au diable, Pardonne-moi, Je ne suis qu'un homme, Tomber encore et Un enfant du siècle. Toutes ont été validées par Johnny Hallyday trois semaines avant son décès, raison pour laquelle la justice n'a pas interdit la sortie du disque. C'est Laeticia en personne qui devrait le défendre dans les médias. Mais pour l'heure, c'est l'ami de quarante ans Jean-Claude Camus qui prévient : "Cet album est un message d'amour à Laeticia. C'est une bombe. Il va tout balayer. Il est plein de messages."

Camus explique avoir eu le privilège d'écouter l'album à Saint-Barthélemy, où repose le rockeur, en compagnie de Laeticia Hallyday : "[Le disque] est sublime. Johnny a une voix absolument extraordinaire. C'est formidable. Cet album va rester", promet-il. Et l'ancien producteur des spectacles colossaux du rockeur va plus loin. Concernant la chanson Mon pays c'est l'amour, qui donne son titre à l'album, il y voit un message très clair du chanteur : "C'est incroyable parce qu'on a toujours pensé que Johnny ne se voyait pas partir. En écoutant cet album, j'ai ressenti qu'il envoyait un paquet de messages quand même. Mon pays c'est l'amour, il sait bien qu'il va y avoir une controverse sur sa résidence." Cette chanson sera d'ailleurs le single précise Marc-Olivier Fogiel. Et Camus de poursuivre : "Johnny adorait les États-Unis, il s'y sentait bien, il avait une vie de famille extraordinaire là-bas."

Pour Jean-Claude Camus, cet album est une longue lettre d'amour à Laeticia, parsemée de messages mais aucun ne serait adressé aux aînés du rockeur, David Hallyday et Laura Smet : "Je ne pense pas, non, affirme Camus. Mais le problème de Johnny, c'est ce qui se passe dans toutes les familles recomposées. Et dans l'esprit de Johnny, il voulait mettre ses deux petites et sa femme à l'abri pensant que les autres avaient déjà eu, voyez-vous." En tout cas, Camus espère que ce disque permettra à tous de comprendre "où était la vie de Johnny, quels étaient les désirs de Johnny et quelles étaient ses volontés"... Retrouvez l'intégralité de cette interview sur la page de l'émission sur RTL.fr

Sur Europe 1, c'est un autre proche de Johnny qui a pris la parole, Pierre Billon : "J'ai écouté l'album en entier dans des conditions assez particulières, c'était peu de temps après que mon ami - notre amis à tous - soit parti. L'écouter en sachant qu'on ne le verrait jamais chanter les titres, c'était compliqué pour nous."