Johnny Hallyday, l'angoissé: "Etre avec une femme aussi jeune c'était une folie"

Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday nous quittait à l'âge de 74 ans, vaincu par un cancer du poumon contre lequel il s'était battu en héros. Le rockeur français laissait derrière lui une France meurtrie, mais aussi et surtout une famille avec un vide incommensurable. Notamment pour sa femme Laeticia, 43 ans, et leurs deux filles adoptives, Jade et Joy.

Dans un long entretien publié par le JDD ce dimanche 25 mars 2018, Sébastien Farran, ami et manager de Johnny, revient sur les angoisses du rockeur dont il gérait la carrière depuis 2012. "J'ai ressenti l'angoisse de Johnny pour Laeticia et leurs filles. Il disait toujours : 'Je vais partir avant elles. Comment vont-elles s'en sortir ?'", se souvient-il. Des questionnements que Johnny Hallyday avait déjà à l'époque de ses autres enfants Laura Smet et David Hallyday, pour lesquels il avait déjà tout fait pour les mettre à l'abri du besoin.

Pour mieux illustrer son propos, Farran se souvient d'un moment particulier. "Un soir, dans sa chambre d'hôtel, après un concert à Houston en 2014, j'ai vu Johnny avoir une crise de panique. Il se disait qu'être avec une femme aussi jeune, c'était une folie. Il avait peur pour elle quand il ne serait plus là – et c'était bien avant d'apprendre qu'il était malade", raconte celui qui fut peut-être le plus proche du Taulier ces dernières années.

Il cite un autre exemple en évoquant la présence de Grégory Boudou dans le fameux trust contesté par Laura Smet et David Hallyday – un trust dans lequel le frère de Laeticia ne figure plus. L'homme "avait été désigné avant une tournée en Asie en 2013 parce que Johnny avait peur que si son avion s'écrasait avec lui et sa femme, les petites n'aient plus personne pour s'occuper d'elles", signale Farran.

Interview à retrouver en intégralité dans le Journal du Dimanche, en kiosques le 25 mars 2018.