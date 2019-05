Johnny Hallyday : Larusso "bouleversée à vie" par sa rencontre avec le rockeur

En 1999, Johnny Hallyday invite une toute jeune Larusso sur sa tournée d'été. En plus de faire sa première partie, elle chante en duo avec lui L'Envie, l'un de ses plus grands titres. À l'occasion de la sortie du single Crois-moi, ce 3 mai 2019, et de sa participation à la tournée Stars 80, Larusso répond aux questions de Purepeople et revient sur ses meilleurs souvenirs du rockeur.

Johnny Hallyday est mort le 5 décembre 2017 à l'âge de 74 ans. Comme des millions de Français, Larusso en a été bouleversée et encore aujourd'hui lorsqu'elle en parle avec beaucoup de sincérité : "J'ai beaucoup de mal à en parler. Après la tournée avec lui, on n'est pas resté en contact, on n'est pas resté proche, ami, à parler ou à prendre de nos nouvelles. Mais c'est ce qui est magique : en seulement deux mois et demi, c'est un monsieur qui m'a bouleversée à vie." Gagnée par l'émotion, l'interprète du tube Tu m'oublieras a du mal à poursuivre.

Parmi les milliers de souvenirs qu'elle garde de cette tournée d'été, Larusso se souvient du soir où Johnny lui a évité de faire une belle chute sur scène : "Il y avait une grille. Mon talon s'est coincé et il m'a attrapé le bras, me rattrapant de justesse. Plus tard, en backstage, il s'est gentiment moqué de moi parce que je n'avais pas fait attention. On rigole sauf que deux jours après, c'est lui qui a failli à tomber et, là, c'est moi qui l'ai rattrapé."

Pour la chanteuse de 39 ans, Johnny Hallyday est avant tout un "monsieur incroyable" et elle mesure sa chance d'avoir pu être à ses côtés ne serait-ce que le temps de ces quelques concerts : "Quelle chance ! Ça vaut tout, ça vaut tout ce métier. Ce n'est pas que rigoler, ce métier, on ne montre que le beau côté des choses mais on a aussi des souffrances, des peines, des moments de doute. Et tout ça, tous les sacrifices que j'ai pu faire, dans ce métier, pour ce métier, pour ma passion, ça en vaut la peine pour deux mois et demi avec Johnny Hallyday !"

