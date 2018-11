Johnny Hallyday : Ses fans s'arrachent le même cercueil, un business juteux

C'est un fait : le business Johnny Hallyday rapporte. Et ce même lorsque cela ne concerne pas directement les produits et la musique du regretté Taulier décédé le 5 décembre 2017. En effet, depuis les funérailles du rockeur à Saint-Barthélémy, l'entreprise à qui l'on doit son cercueil... croule sous les commandes.

Pour retrouver le cercueil blanc dans lequel reposait la dépouille de Johnny, direction la petite commune de Saint-Paul-de-Jarrat (Ariège). C'est là-bas que se trouve l'entreprise Menuiseries Ariégeoises et les artisans qui ont conçu ce très beau cercueil blanc en érable massif avec une finition mate, que la famille Hallyday avait choisi pour l'hommage national à La Madeleine et l'enterrement à Saint-Barth'. Depuis décembre 2017, la firme croule sous les appels. Les clients enchaîne les commandes, comme ce gérant de pompes funèbres à Vitry-le-François, dans la Marne. "Ce n'est pas une réplique, c'est le même, fabriqué dans le même bois et par les mêmes artisans", assure au Courrier Picard Thierry Ceotto.

Et les Menuiseries Ariégeoises surfent sur le succès, s'affirmant comme l'"unique fournisseur des pompes funèbres choisies par la famille Hallyday" selon Bruno Barbe, le gérant de l'entreprise. Institution dans le monde funéraire, les Menuiseries Ariégeoises produisent aujourd'hui 70 000 cercueils sur un site de 12 000 m² où travaillent quelque 111 employés selon La Dépêche.

Si on ignore combien de cercueils comme celui de Johnny Hallyday ont été produits depuis le 5 décembre 2017, on sait en revanche qu'il faudra débourser 1980 euros pour reposer dans le même coffre que son idole.