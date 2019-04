José Garcia, ses filles Thelma et Laurène, actrices : papa agréablement surpris

José Garcia a une actualité chargée au cinéma. Il est tout d'abord le héros de la comédie tendre Chamboultout d'Éric Lavaine. Il incarne un homme devenu aveugle, dont l'épouse (Alexandra Lamy) raconte l'histoire et la vie familiale pas forcément simple depuis le drame. Mais ce n'est pas tout, l'ancien acolyte d'Antoine de Caunes dans Nulle part ailleurs fait aussi partie du réjouissant casting de Nous finirons ensemble, la suite des Petits Mouchoirs. La passion pour le jeu ne faiblit pas chez le comédien de 53 ans et, son épouse Isabelle Doval, actrice dans un premier temps et désormais réalisatrice, et lui ont transmis le virus à leurs filles. Il en parle dans le magazine Jours de France.

Comme de nombreux parents angoissés à l'idée que leur progéniture se lance dans la comédie, José Garcia a-t-il des craintes pour ses deux filles, tout juste sorties de l'adolescence, Thelma et Laurène, qui suivent les traces de leurs parents ? "Non, il y a même, de nos jours, beaucoup plus de façons de s'exprimer pour les comédiens. Nous sommes en plein bouleversement : de nouvelles plates-formes arrivent, qui sont extrêmement pointues dans leurs exigences, leur travail d'écriture, etc. Cela va donner, je crois, plus de possibilités pour la jeune génération d'acteurs et d'actrices. Avec de nouveaux thèmes, de nouvelles narrations aussi", explique José Garcia dans Jours de France. Il est évidemment ému en voyant ses filles à l'écran : "Comme tous les papas, toujours un peu surpris d'abord. Agréablement, bien entendu. C'est ce qui fait la beauté de ce métier, qu'elles ont, je crois, bien compris. Cela fonctionne lorsque vous réussissez à étonner même vos proches !"

Thelma et Laurène ont choisi d'utiliser le patronyme de leur maman, Doval. La première a été remarquée dans la série Quadras, dans laquelle elle incarne une adolescente gothique. Sur le site de Télé Loisirs, on apprend que bien qu'elle joue dans une série réalisée, entre autres, par sa maman, elle a passé le casting comme n'importe quelle comédienne. Elle a fait aussi partie de la distribution d'un film inquiétant avec Laurent Lafitte, L'Heure de la sortie, sorti en janvier dernier.