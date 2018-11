José Garcia a rencontré sa femme dans un endroit très étonnant...

Le 28 novembre 2018, José Garcia sera à l'affiche de Lola et ses frères, un film de et avec Jean-Paul Rouve. Invité de l'émission Clique Dimanche sur Canal + dimanche 18 novembre, avec sa partenaire de jeu Ludivine Sagnier, l'acteur a notamment révélé comment et surtout où il a eu un coup de foudre pour sa femme, Isabelle Doval.

"Un stage de sport de combat, de cascade, d'explosion", a-t-il lancé à Mouloud Achour, le plus sérieusement du monde. De quoi laisser le présentateur pour le moins interloqué. "Moi je pensais que c'était sur un plateau, vu que votre femme est réalisatrice ! Et c'était quoi votre 1re discussion amoureuse ?", s'est amusé l'animateur, insistant. "C'était prise de judo, porté par l'assaillant évidemment que j'ai tout de suite canalisé, porté au sol. Et puis voilà !", a rétorqué l'intéressé.

José Garcia et Isabelle Doval – nom de naissance de l'acteur – vivent une belle histoire d'amour depuis 26 ans, avec à la clé deux enfants, Laurène et Thelma. Couple à la ville, ils ont souvent collaboré ensemble, que ce soit en tant qu'acteurs sur La vérité si je mens 2 en 2001, ou en qualité de réalisatrice pour Isabelle Doval et son film Rire et châtiment qu'elle a signé en 2003 et dans lequel ils incarnent les deux personnages principaux, les époux Vincent Roméro et Camille Sétine. Elle l'avait ensuite retrouvé dans Fonzy, un remake du film canadien Starbuck qu'elle a réalisé en 2013.