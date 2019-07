Julia Piaton, fille de Charlotte de Turckheim : "J'avais un problème avec ça"

Purepeople.com est allé à la rencontre de Julia Piaton, star de la nouvelle série Le Grand Bazar, diffusée depuis le 25 juin 2019 sur M6. L'occasion pour la comédienne de se prêter au jeu de l'interview VNR sur la famille, le thème central de ce nouveau programme mariant habilement et avec humour tracas du quotidien et questions sociétales.

L'actrice de 34 ans est la fille de Charlotte de Turckheim. Si au début de sa carrière, ce statut de "fille de" a pu l'embarrasser, Julia Piaton entretient aujourd'hui une relation plus saine avec cette affaire de famille : "C'est moi qui avais un problème avec ça et qui manquais de clarté sur la question. J'étais mon propre bourreau, confie-t-elle. Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà. C'est génial. Il faut l'assumer plus que tout. C'est un truc que j'ai eu du mal à faire au début." Mère et fille se sont d'ailleurs déjà retrouvées sur différents projets communs au cinéma : dans Les Aristos, la comédie Mince alors ! ou encore Qui c'est les plus forts ?. "On ne l'a pas fait beaucoup mais les rares de fois où on l'a fait, c'était super et j'ai adoré."

Avec Clara et Joanna (31 et 28 ans), Julia Piaton est l'aînée des trois filles de Charlotte de Turckheim et Jean-Marc Piaton, qui ont depuis divorcé. En 2012, sa mère s'est remariée avec Zaman Hachemi après quatre ans de relation. Un nouveau beau-père qui n'a pas été précisément accueilli à bras ouverts : "C'est compliqué d'accepter de voir son papa ou sa maman avec quelqu'un d'autre. J'ai été très dure, très très dure avec les nouveaux arrivants, se souvient la comédienne de Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?. Je m'en veux beaucoup maintenant. J'étais très méchante."

Retrouvez Julia Piaton, Grégory Montel, Naila Harzoune et Lyes Salem dans la série Le Grand Bazar, créée et réalisée par Baya Kasmi, le 9 juillet sur M6.