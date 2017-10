Julia Vignali, son chéri Kad Merad : "J'ai arrêté de miser sur les cheveux"

Promotion marathon pour Julia Vignali. Depuis qu'elle est aux commandes de la 6e saison du Meilleur Pâtissier (M6), la belle animatrice de 42 ans enchaîne les interviews. L'occasion d'en savoir un peu plus sur sa vie privée.

À Télé 7 Jours, elle s'est par exemple confiée sur ses passions cachées. Aussi a-t-on appris qu'elle faisait au moins 1h30 de sport trois fois par semaine, qu'elle était une dingue de cosmétiques et qu'elle collectionnait les vinyles. La compagne de Kad Merad a aussi confié que, plus jeune, elle était attirée par les jeunes hommes chevelus : "Au lycée, j'étais systématiquement attirée par les garçons aux longues crinières. Depuis, je suis moins fan et j'ai arrêté de miser sur les cheveux."

En revanche, il y a une chose qui ne changera sans doute jamais : son (récent) amour pour les pâtisseries : "Depuis que j'anime Le Meilleur Pâtissier, j'ai eu une révélation brutale pour le sucre. J'ai même pleuré en mangeant un mont-blanc (...). Maintenant, quand je suis invitée chez des amis, je n'amène plus de vin, mais le dessert... et je dépense pas mal dans les pâtisseries de Cyril Lignac." Sans doute aime-t-elle le côté craquant et gourmand de ses gâteaux !