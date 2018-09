Julie Bowen : Divorce finalisé pour la star de Modern Family

Comme le dévoile le site The Blast, Julie Bowen alias Claire dans la série comique à succès Modern Family, et Scott Phillips ont fini par trouver un terrain d'entente dans leur divorce. L'actrice et son désormais ex-époux ont déposé une offre commune à la justice.

Le site relate que l'actrice de 48 ans avait déposé de son côté un document stipulant les termes dans lesquels elle était d'accord pour divorcer et que, finalement, l'ex-couple a trouvé un compromis. Le nouveau document, confidentiel, a été présenté au juge en charge de leur divorce et ce dernier a accepté de signer les papiers. Julie Bowen avait demandé à consulter les comptes en banque ainsi que les relevés bancaires - dépenses, achats, prêts - de Scott Phillips avant de dire si elle était d'accord pour lui verser la pension alimentaire qu'il réclamait. Sur ce point précis, le site n'indique pas si monsieur a eu gain de cause.

Julie Bowen et Scott Phillips, mariés pendant treize années, ont eu trois enfants ensemble : Oliver et les jumeaux John et Gustav.

Thomas Montet