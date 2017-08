Julie Gayet : Confidences sur François Hollande qui lui adresse un message

Lundi 28 août, C à vous (France 5) a fait sa rentrée avec Anne-Elisabeth Lemoine, laquelle remplace Anne-Sophie Lapix. La pétillante blonde de 47 ans n'avait pas n'importe qui comme première invitée puisque l'actrice Julie Gayet, actuelle compagne de l'ex-président de la République François Hollande, était à ses côtés.

D'ailleurs, avant l'arrivée de l'actrice sur le plateau, les téléspectateurs ont pu visionner un touchant magnéto. François Hollande, si discret sur sa vie amoureuse avec la sublime comédienne de 45 ans, lui a adressé un tendre message (tourné la semaine dernière lors du Festival du film francophone d'Angoulême) : "À elle comme à d'autres je lui souhaite de bien réussir leur rentrée cinématographique et théâtrale. Pour elle c'est le théâtre [Rabbit Hole, Univers paral­lèles, de David Lind­say-Abaire, au Théâtre des Céles­tins à Lyon, ndlr], l'opéra [elle met en scène et revisite Les Noces de Figaro, ndlr] et le cinéma [Des bobines et des hommes, documentaire qui sera diffusé au cinéma en octobre, ndlr]. Elle a bien de la chance !" Eh oui, le couple, comme beaucoup de Français, est rentré du Sud de la France où il a passé ses vacances.

Une fois arrivée, Julie Gayet a immédiatement été interrogée, de façon indirecte, sur les conséquences de sa relation avec François Hollande sur son travail et sa relation avec les médias. "Ça commençait à être compliqué pour certains journalistes de ne pas me poser certaines questions. Alors, à un moment donné, j'ai trouvé plus simple de ne pas forcément faire de direct ou de ne pas forcément aller dans des émissions. (...) J'ai levé le pied au niveau des médias mais pour le reste, je n'ai pas cessé de faire ce que je faisais", a-t-elle déclaré, tout sourire.

Puis, c'est le thème de sa liberté de parole (sous-entendue plus souple depuis que François Hollande n'est plus président) qui a été abordé. Après lui avoir montré un extrait, datant de décembre 2015, dans lequel le présentateur de JT Julien Arnaud a ramé pour lui poser une question sur sa vie privée, la sublime quadragénaire a concédé avoir eu "mal pour lui". "Ce qui est délicat c'est que je me suis dit zut, on est venu pour un film, pour en faire la promo et encore une fois c'est reparti. C'est vraiment le moment où je me suis dit c'est la dernière fois. (...) Mais je savais que pour un journaliste c'est impossible de ne pas parler de ça", a-t-elle ajouté.

C'est ensuite "l'épisode Closer", celui de la révélation de sa relation avec l'ex-président, qui a été mis sur le tapis. Sans détour, Julie Gayet a admis qu'elle ne s'attendait pas à un tel déchainement. "Ça a été ça mais après c'était comment géré de la manière la plus discrète et la plus simple ? Je crois que vous avez vu, vous ne m'avez pas beaucoup vu... Cette discrétion a été un choix. Je pense en plus qu'il y a des choses plus graves", lâche-t-elle avec sérénité. Pleine d'humour par rapport à tout ce qu'il s'est passé, lorsque c'est le rôle de première dame qui a été commenté, l'actrice a lâché : "Le rôle de première dame je ne sais pas mais le rôle de deuxième dame je peux vous l'expliquer." Une intervention parfaite !