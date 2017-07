Julie Gayet et François Hollande : Premières vacances "normales" pour le couple

Libéré de la présidence depuis son départ de l'Elysée en mai dernier, François Hollande savoure aujourd'hui pleinement sa nouvelle vie. Heureux et amoureux, l'ancien chef d'Etat n'est évidemment pas seul pour profiter de ses premières vacances estivales en tant que citoyen lambda...

Comme le rapporte le magazine Voici, l'homme politique de 62 ans passe tout son temps libre avec celle qui partage sa vie depuis maintenant plusieurs années, Julie Gayet. Le 16 juillet 2017, le couple s'est donc envolé pour le Sud de la France pour rattraper le temps perdu. En quelques jours, le duo est passé par "Tarascon, Cavalaire, Fréjus, l'île de Porquerolles et Arles".

Repos et dégustation de bons mets

Au milieu de ces visites, le duo s'est également rendu "quelques jours à La Croix-Valmer, dans la propriété de Jean-Pierre Jouyet, ex-secrétaire général de l'Elysée et grand ami de François", lieu où il a ses habitudes puisqu'il s'y était déjà rendu en 2015 et 2016. Voici publie des photos au cours de leur itinéraire en confirmant que l'ex-président et l'actrice et productrice de 45 ans se sont offert un dîner en tête-à-tête au restaurant La Pinède, le 19 juillet, "avant de faire une balade en amoureux sur la plage".

De son côté, le magazine Closer révèle que François Hollande et Julie Gayet ont profité de leur passage sur l'île de Porquerolles pour dîner avec Gérard Jugnot et sa jeune épouse Patricia Campi. Repérés ensemble lors d'un dîner au restaurant le week-end du 22 juillet, les deux couples ont visiblement passé du bon temps, partageant un repas gourmand entre deux conversations. Une photo publiée sur Twitter est d'ailleurs venue immortaliser ce moment.