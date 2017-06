Julie Gayet et François Hollande passent beaucoup plus de temps ensemble

Depuis qu'il a quitté l'Élysée, François Hollande est un homme discret. Libre, il profite pleinement de son temps pour sa personne, pendant que les projecteurs sont désormais tous braqués sur son successeur et ex-ministre à Bercy, Emmanuel Macron. Un mal pour un bien, car l'ancien président savoure cette nouvelle vie qu'il mène au côté d'une certaine Julie Gayet. L'actrice et productrice, en couple avec le socialiste depuis que leur idylle secrète a été révélée avec grand fracas – provoquant un tollé médiatique et la rupture de François Hollande et de Valérie Trierweiler –, a pris son mal en patience. Mais comme son compagnon, elle jouit aujourd'hui d'une plus grande liberté de mouvement à ses côtés.

Mieux, les tourtereaux passent beaucoup plus de temps ensemble. Lui n'est plus occupé par les affaires du pays et elle n'est pas obligée de se murer dans le travail pour rendre le temps moins long. Pourtant, vu de l'extérieur, on dirait que les choses n'ont pas changé. Julie continue d'enchaîner les soirées et avant-premières, elle met en scène – la générale a eu lieu mercredi soir 14 juin – Les Noces de Figaro dans le cadre de l'Opéra en plein air, avant de retrouver les planches en septembre. C'est un fait : le couple est un véritable fantôme. À force d'avoir joué au chat et à la souris pendant une bonne partie du quinquennat, il a appris à se faire discret et rare.

Le jour où il aura décidé de la présenter...

Pourtant, comme VSD l'explique en long et en large – photos à l'appui –, l'ex-président et sa compagne se voient beaucoup plus. "Il n'y a plus le protocole, la sécurité, le mur de caméras des journalistes", confirme Jean-Louis Mercier de La Montagne. Autour de lui, ses amis, collaborateurs comme témoins, ont "l'impression de revenir cinq ans en arrière". Épanoui, François Hollande partage sa vie entre le 242 rue de Rivoli, où il a installé ses bureaux, et la Corrèze, où il compte acheter une maison secondaire avec un budget de 180 000 à 220 000 euros.

Désormais libéré de ses obligations politiques, François Hollande finira-t-il par officialiser avec Julie Gayet. Si cette dernière a souvent parlé de sa relation avec l'ancien président, elle n'a jamais posé avec lui. "Le jour où il aura décidé de la présenter, il fera comme avec Valérie Trierweiler. Il l'emmènera à un match de rugby et ils s'assiéront en tribune", croit savoir le chef d'agence de La Montagne. "Ce qui est certain, c'est que tout va bien entre eux", conclut de son côté un témoin non nommé.

