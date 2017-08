Guillaume Canet, Louise Bourgoin... Les stars à Angoulême devant François Hollande

Mardi 22 août s'est ouverte l'édition 2017 du Festival du film francophone d'Angoulême. Autour de son instigateur toujours fidèle au poste, Dominique Besnehard, une flopée de stars et de nombreuses équipes de film prêtes à frapper fort en cette rentrée du cinéma français. L'ouverture a d'abord vu les projecteurs braqués sur le président du jury, le grand John Malkovich. L'acteur francophone était entouré de ses jurés : le chanteur Raphaël Haroche, Stéfi Celma, Claire Chazal, Philippe Besson, Laura Smet et Lucas Belvaux, mais aussi de Marie-France Briere (co-organisatrice du festival) et Ivan Guyot (responsable éditorial CANAL+CINEMA chez Canal+).

Sur le tapis rouge, c'est pourtant François Hollande qui a créé l'événement. L'ancien président de la république, vêtu d'un élégant costume bleu, avait répondu à l'invitation de Dominique Besnehard pour accompagner le président du jury ainsi Dominique Ouattara, la Première dame de Côte d'Ivoire, pays mis à l'honneur en ce 10e anniversaire. L'ex-présentatrice du JT de TF1, Claire Chazal s'est jointe à eux pour faire crépiter les flashs. Accueilli à la gare par l'ancien agent des stars, François Hollande a ensuite furtivement parlé politique – "J'avais hérité d'une situation très difficile qui était celle de la crise. Mon successeur a une situation meilleure mais tant mieux", a-t-il malicieusement confié à propos des premiers mois d'Emmanuel Macron – avant d'assister à la projection du film d'Albert Dupontel, Au revoir là-haut, adaptation du Goncourt 2013 de Pierre Lemaître, sur l'histoire d'une incroyable escroquerie aux monuments au morts au sortir de la Grande Guerre. La pétillante Émilie Dequenne ainsi que Niels Arestrup étaient pour l'occasion présents.

Le lendemain, la compétition s'est poursuivie, avec notamment la présence de Guillaume Canet, venu présenter son film Mon garçon, un thriller que l'acteur a interprété sans connaître le scénario à l'avance. Aux côtés de son metteur en scène Christian Carion, le chéri de Marion Cotillard a bien évidemment suscité l'engouement des festivaliers, tout comme l'irrésistible tandem formé par Louise Bourgoin et Stéphane de Groodt, les deux héros de L'un dans l'autre, qui étaient accompagnés d'Aure Atika et de Pierre-François Martin Laval.

À Angoulême ce 23 août, on a également croisé Frédérique Bel, qui a renoncé à ses bikinis et à ses deux adorables chiens pour reprendre le chemin des tapis rouges. Cristiana Reali (présidente du jury étudiant) Mylène Demongeot, Bernard Ménez, Cécile Telerman, Margot Luciarte, Lucie Boujenah, Martin Darondeau, Marie Kremer ou encore Camille Chamoux étaient aussi de la partie.