Julie Gayet et François Hollande côte-à-côte pour dîner avec Michel Drucker

François Hollande est redevenu un homme libre de tout engagement lorsqu'il a cédé sa place à l'Elysée à son successeur, Emmanuel Macron. C'était le 14 mai dernier lors de la traditionnelle cérémonie d'investiture. Très discret depuis qu'il a quitté sa fonction ultramédiatisée de président de la République, François Hollande passe ses vacances d'été dans le Sud de la France.

Heureux de ce retour au statut de citoyen lambda, l'ex-compagnon de Ségolène Royal profite des bonnes tables accompagnée de l'actrice Julie Gayet. Le couple s'est rendu le 17 août 2017 à Eygalières, charmant village des Bouches-du-Rhône et fief de Michel Drucker, pour dîner avec le célèbre animateur de Vivement Dimanche et son épouse Dany Saval. Tous se sont retrouvés au restaurant Paulette, rejoints par un autre convive de renom qui sera tout prochainement honoré sur le mythique Walk of Fame d'Hollywood, le chanteur Charles Aznavour.

Ami de longue date de François Hollande, Michel Drucker a tout particulièrement apprécié leur repas en public. "C'était un dîner très chaleureux et passionnant. On a parlé cinéma, chanson, télévision, mais pas de politique. Avec François Hollande, nous nous connaissons depuis très longtemps. Je l'ai trouvé très en forme, détendu, maintenant qu'il est libéré de l'étau de l'Elysée", a indiqué la figure emblématique du PAF au Parisien.

Pour ce repas convivial et collectif, Julie Gayet, 45 ans, a opté pour une tenue légère, une robe noire à fines bretelles décorée de dentelle comme l'illustre la photo postée par Richard Findykian, adjoint au maire des 9e et 10e arrondissements de Marseille, sur sa page Facebook. Particulièrement bronzé, François Hollande y apparaît vêtu d'une chemise lavande, aux côtés de sa compagne et de l'épouse de Michel Drucker. Aucune doute, l'ancien président de 63 ans se porte pour le mieux.

Fier d'avoir accueilli de tels convives, le restaurant Paulette a également publié une photo souvenir sur sa page, mais sans Julie Gayet et Dany Saval.