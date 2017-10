Julie Gayet et François Hollande, les coulisses d'une première sortie officielle

Près de quatre ans après la révélation de leur histoire d'amour qui avait fait la une du magazine Closer en janvier 2014, Julie Gayet et François Hollande ont enfin officialisé leur relation lors d'une sortie culturelle très publique organisée au cours du week-end dernier.

Samedi 21 octobre, l'actrice et productrice de 45 ans et l'ex-président de la République ont ainsi été vus côte à côte dans les tribunes du théâtre élisabéthain du château d'Hardelot, à Condette (Pas-de-Calais), pour assister à la représentation du conte musical Georgia tous mes rêves chantent. Les premières photos publiées cette semaine dans les magazines Paris Match et VSD montrent le couple complice et rieur, discutant avec les personnes présentes dans la salle avant le début du spectacle. "C'est avec plaisir que je découvre cette scène théâtrale. C'est bien de montrer cela à une comédienne", a plaisanté l'homme politique de 63 ans.

Après la représentation, Julie Gayet et François Hollande ont participé à un cocktail donné en leur honneur avant de rejoindre leur hôtel, La Grenouillère, établissement membre Relais & Châteaux situé à La Madeleine-sous-Montreuil. Sur Instagram, la compagne de l'ancien chef d'État s'est enthousiasmée de ce cadre idyllique en publiant un diaporama photo. "Unique. Tout est familier, et pourtant unique. Le lieu. La cuisine. Unique. Un immense chef cuisinier", a-t-elle écrit, ravie.