François Hollande va déménager et déborde de travail, comme Julie Gayet

S'il était à la recherche d'une maison en Corrèze, François Hollande a également entrepris des recherches immobilières à Paris. L'ancien président avait ainsi été vu au mois de juillet, d'après Le Parisien, dans le 20e arrondissement en compagnie de sa bien-aimée Julie Gayet, ainsi que de son fils Thomas et de la chérie de ce dernier, Émilie Brous­sou­loux. Le Figaro en sait plus désormais : le site du quotidien révèle qu'il "s'apprête à déménager porte de Bagnolet dans le XXe arrondissement de Paris où il a récemment trouvé un logement". Julie Gayet va-t-elle s'installer avec lui ?

La passation de pouvoir faite depuis quelques mois, François Hollande ne s'est pas pour autant mise à la retraite. Dans sa nouvelle demeure, il pourra s'épanouir et gérer son agenda bien rempli. Selon Le Figaro qui a publié une enquête sur son quotidien post-présidentiel, "il est presque surbooké. Son téléphone sonne sans cesse, il consulte, organise de futurs voyages à l'étranger, observe les premiers mois de son successeur. Il est tout sauf détaché de la politique."

Le journal ajoute : "Tous ceux qui l'ont rencontré récemment font le même constat: François Hollande est remonté sur son cheval. 'Le boss n'est pas 'back' mais on sent que le gars est en alerte. Il est complètement ragaillardi, il a bouffé du lion', raconte au Figaro le secrétaire général de l'UDE Christophe Madrolle, l'un de ses visiteurs du soir régulier pendant le quinquennat." Dernièrement, c'est au deuxième combat professionnel "La conquête" entre le français Tony Yoka et l'américain Jonathan Rice au Zénith de Paris le 14 octobre. Voilà une rencontre qui a dû encore plus booster l'homme politique !

Je n'ai jamais cessé d'exister.

Qu'en est-il de sa compagne Julie Gayet ? C'est dans les colonnes du Progrès de Lyon que l'actrice et productrice, mère de deux garçons adolescents, s'est confié, démentant l'idée qu'elle recommence à exister professionnellement depuis la fin du mandat de François Hollande : "Je n'ai jamais cessé d'exister. J'ai produit des films comme Grave, j'ai joué dans la série Dix pour cent. Je viens juste de jouer au théâtre, grâce à Claudia Stavisky, dans Rabbit Hole aux Célestins à Lyon. Elle a eu le courage de me mettre en scène. Voilà vingt ans que je n'étais pas montée sur les planches. J'avais arrêté parce que j'ai eu des enfants, j'ai créé ma société de production. Plus j'ai repoussé et plus c'était dur. C'était un challenge. J'aime cette idée de me remettre en question. Il y aura une tournée de la pièce à l'automne prochain."