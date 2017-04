François Hollande : Avec Julie Gayet, le président prépare l'après...

Si l'on ne savait pas où en était le couple formé par François Hollande et l'actrice Julie Gayet, il n'y a plus de doutes : tout va bien ! Les amoureux étaient vus dans les jardins de La Lanterne lors du week-end du Pâques. Alors que la France va élire son successeur le 7 mai prochain, le chef de l'État prépare l'après...

C'est la photo qui agite la presse ce vendredi 21 avril, et pour cause on y voit François Hollande (62 ans), détendu, souriant, marchant avec sa compagne Julie Gayet (44 ans) dans les jardins de La Lanterne, à Versailles. Le couple, qui n'a jamais officialisé sa relation, privant l'actrice et productrice de l'étiquette de Première dame, semble plus amoureux que jamais. Nul doute que la perspective de vivre librement et tranquillement son amour après les élections y est pour quelque chose... Mais, d'ailleurs, comment cela va se passer ensuite pour les amoureux ? Quelques pistes commencent à fuiter !

François Hollande, qui ne peut pas s'empêcher de lâcher des confidences indiscrètes, avait déjà annoncé qu'il ne ferait pas comment Nicolas Sarkozy, à savoir des conférences grassement payées. Le président ne compte pas non plus occuper son siège au Conseil constitutionnel. Selon Paris Match, le président et sa compagne vont d'abord... prendre des vacances ! Il faut dire que cela n'a rien d'étonnant puisque les cinq années qui se sont écoulées ont été particulièrement difficiles pour François Hollande. Et puis il n'est pas le premier président à quitter le pouvoir qui s'accorde un long break, Barack Obama ayant exactement fait la même chose.

Selon France Bleu Limousin, qui cite Bernard Combes, le maire de Tulle et conseiller du chef de l'Etat à l'Elysée, il souhaite trouver une maison sur ses terres électorales de Corrèze. "Il a missionné quelques personnes pour le faire, dont moi. Au minimum dans le proche territoire de Tulle mais peut-être à Tulle. Donc on va y travailler", a-t-il déclaré. En outre, il cherche aussi un bureau à Paris.

Et d'un point de vue sentimentale ? Toujours pas de mariage à l'horizon... Sur Europe 1 l'été passé, Julie Gayet disait : "Je ne suis pas pour le mariage (...) Moi, je dis : 'mariage plus vieux, mariage heureux'."