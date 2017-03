Julie Gayet avec François Hollande : "Parfois, elle aimerait crier son amour"

L'écrivain Colombe Schneck, avec sa plume délicate, signe un doux papier sur Julie Gayet. Les deux femmes se connaissent bien manifestement, puisque l'auteur écrit telle une amie qui aurait obtenu les confidences pudiques d'une autre. Ce portrait d'une femme amoureuse est accompagné d'un shooting de mode qui se déroule en Grèce, dans un décor aussi idyllique qu'apaisant. Le tout est publié dans le magazine Gala et montre le visage serein de celle qui a subi de plein fouet le scandale en 2012.

L'auteur de Soeurs de miséricorde a retranscrit avec son talent littéraire la situation dans laquelle se trouve l'actrice et productrice Julie Gayet. Car dans quelques semaines, François Hollande quittera ses fonctions de président. Ce nouveau chapitre annonce-t-il des bouleversements dans la vie qu'il mène en toute discrétion avec sa bien-aimée, refusant la moindre apparition officielle ensemble ?

Elle a toujours préféré sourire que pleurer.

La discrétion, c'est le choix qu'a fait Julie Gayet, pour se protéger de tous les jugements sur son couple. "Cela ne paraît pas possible que François et Julie s'aiment, on refuse de le voir, on parle, on médit, on se scandalise, on invente, on ment. Ces deux-là ne peuvent s'aimer." Etre discrète, mais aussi être positive. En interview pour TV5 Monde en 2016, quand elle parle de cinéma avec un immense sourire, le journaliste lui demande si elle s'amuse toujours. Elle répond : "Je suis positive... J'essaie de dédramatiser." Colombe Schneck dira : "Elle a toujours préféré sourire que pleurer. Sourire et se taire pour cacher ses blessures."

Une femme modeste aussi est décrite dans le portrait de Gala. L'écrivain donnera l'exemple du dîner annuel des César durant lequel le président de l'Académie, Alain Terzian, l'avait placée à la table d'honneur. Elle fait savoir sa gêne et l'année suivante, elle est placée parmi ses pairs, "à une table normale"... Une femme engagée qui place aussi la liberté de créer avant tout et avant son orgueil, acceptant que son ancien compagnon Santiago Amigorena, père de ses deux fils, s'inspire de leur vécu pour l'un de ses romans (Le Premier Amour, La Première Défaite... ? On ne saura pas lequel)

Parfois, elle aimerait crier au monde son amour

Julie Gayet est dans la retenue, mais n'aurait-elle pas envie d'exploser parfois ? "Parfois, elle aimerait crier au monde son amour, dire que cela est possible, qu'un amour peut-être heureux. Elle sait aussi que cela n'est possible que parce qu'il est caché. (...) Cela fait cinq ans qu'elle doit se taire, ce n'est pas son choix. (...) Oui, dans sa vie, cet amour qui rend si heureux prend toute la place. Il l'encourage, il aime la voir au cinéma, il la porte, la fait rire."

Si l'on ne dira pas que Julie Gayet est, à l'image de François Hollande, "mal-aimée", elle n'est que vue à travers le prisme du scandale depuis un quinquennat, entre rumeurs de mariage, de rupture et de conflits d'intérêt. Patiente, elle attend la libération, la délivrance.

