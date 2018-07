Julie Ricci enceinte et souffrante : "Ça commence à être compliqué"

Julie Ricci est sur un petit nuage ! En octobre prochain, l'ex-candidate de Secret Story 4 donnera naissance à son premier enfant, un petit garçon. Actuellement enceinte de six mois, la chérie de Pierre-Jean Cabrière partage des moments adorables de sa grossesse sur les réseaux sociaux. Le 23 juillet 2018, elle a préféré évoquer les difficultés qu'elle rencontre.

C'est sur son compte Instagram que Julie Ricci s'est confiée sur son joli baby bump qui s'arrondit de plus en plus. "Journée au calme, aujourd'hui repos. Le ventre me tire un peu, ça commence à être compliqué de bien dormir la nuit, de rester longtemps dans la même position et ça commence à peser lourd", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle prenant la pose dans une robe estivale. Les internautes lui ont très rapidement apporté tout leur soutien.

Début juillet, Julie Ricci s'étonnait de la taille imposante de sa poitrine. "Ça a commencé avec le gros ventre, ensuite la grosse poitrine, ne me dites pas qu'ensuite ça va être les grosses fesses. Kim Kardashian a du souci à se faire ! J'aime bien les grosses poitrines mais là, ça commence à faire beaucoup", avait-elle déclaré avec humour sur le réseau social. Une chose est sûre, Julie Ricci n'oubliera pas sa première grossesse de sitôt !