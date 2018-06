Julie Vignali, ses regrets sur Le Meilleur pâtissier : "J'ai abusé et souffert..."

Julia Vignali a été adoptée par les téléspectateurs de M6 grâce à son implication dans le concours Le Meilleur pâtissier dont elle est devenue l'animatrice après le départ de Faustine Bollaert vers France 2 l'an dernier. Alors qu'elle tourne actuellement sa deuxième saison de la version amateur du concours, la charmante compagne de Kad Merad s'est entretenue avec nos confrères de Télé 7 jours...

D'entrée de jeu, l'animatrice de 42 ans a reconnu que durant la première saison du programme, elle avait commis une grossière erreur... goûter à tout et en quantité ! Un comportement qui l'avait même poussée, durant la nuit, à venir manger des restes de gâteaux restés dans les frigos. "C'est terminé !", a assuré Julie Vignali. Et l'animatrice de poursuivre : "J'ai trop abusé et j'en ai souffert par la suite. Évidemment, je continue de goûter les gâteaux, sinon ce serait trop frustrant, et surtout irrespectueux envers ceux qui les ont préparés. Mais je m'en tiens juste à une petite cuillère."

Heureuse sur M6 où elle a su imposer très vite sa patte, Julia Vignali ne cache pas qu'elle ne dirait pas non à d'autres projets sur la chaîne à l'avenir. "Pourquoi pas ? J'ai la chance d'avoir du temps libre entre les tournages des différentes versions du Meilleur pâtissier et de pouvoir développer des idées qui me trottent dans la tête. Aujourd'hui, la chaîne, qui est en demande d'idées, et moi allons commencer à discuter d'autres choses", a-t-elle expliqué avec enthousiasme.

